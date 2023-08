Sufjan Stevens e il nuovo album ‘Javelin’. Ascolta.

Sufjan Stevens pubblicherà il nuovo album ‘Javelin’ il 6 ottobre per Asthmatic Kitty,di seguito puoi ascoltare il primo singolo intitolato ‘So You Are Tired’.

Il disco è stato registrato con gli amici Adrienne Maree Brown, Hannah Cohen, Pauline Delassus, Megan Lui, Nedelle Torrisi e Bryce Dessner dei the National, presente come chitarrista acustico e elettrico sul brano ‘Shit Talk’. I brani che ne sono scaturiti segnano il ritorno cantautorale del nostro che proporrà il primo solo album vero e proprio dai tempi di ‘The Ascension’ del 2020, dopo le collaborazioni con Angelo De Augustine, come compositore di musica classica contemporanea e di colonne sonore.

Sufjan ha anche realizzato il libretto che accompagnerà la versione fisica del nuovo album, un vero e proprio libro artistico di 48 pagine con collage e lavori realizzati appositamente per ‘Javelin’. Il nostro ha anche disegnato e realizzato la copertina del nuovo album e le immagini promozionali.

https://sufjan.com/

https://www.instagram.com/sufjan/

Sufjan Stevens – ‘Javelin’ tracklist:

01 Goodbye Evergreen

02 A Running Start

03 Will Anybody Ever Love Me?

04 Everything That Rises

05 Genuflecting Ghost

06 My Red Little Fox

07 So You Are Tired

08 Javelin (To Have and to Hold)

09 Shit Talk

10 There’s a World