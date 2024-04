Dopo la morte di Alan Vega, avvenuta nel 2016, amici e collaboratori hanno iniziato ad assemblare il materiale inedito che in parte è stato pubblicato dalla label Sacred Bones. Prima IT e poi Mutator sono state release avvenute dopo la sua morte e sempre per mano della moglie Liz Lamere sua storica collaboratrice. In quegli album c’erano tracce scritte e registrate da Vega tra il 1996 e il 1998. E’ di questi giorni invece un nuovo annuncio: Insurrection è una nuova raccolta di materiale inedito del defunto co-fondatore di Suicide che conterrà 11 canzoni e vedrà la luce il 31 maggio tramite la label In the Red e include il singolo “Mercy” che potete ascoltare qui sotto. La canzone ha un video diretto da Douglas Hart dei Jesus and Mary Chain, con le modelle Mateen Ismail e Helena Gawrzyalska.



https://www.instagram.com/officialalanvega

https://www.facebook.com/officialalanvega/

https://alanvega.bandcamp.com/album/jukebox-babe