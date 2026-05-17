Era l’estate scorsa quando gli Oasis annunciarono che il tanto atteso comeback del 2025 sarebbe stato immortalato in un film concerto dal titolo provvisorio Oasis Live ’25. Oggi la pellicola si prepara a sbarcare in selezionate sale il prossimo 11 settembre — ma con una particolarità: secondo un comunicato stampa, è “ancora senza titolo”.

Dopo una breve corsa nelle sale, il documentario approderà su Disney+ e Hulu. Le location cinematografiche non sono state ancora rivelate.

A parlare è il regista Steven Wright: «Volevo raccontare la storia dei fratelli e della band, ma altrettanto importante era quella dei fan, le cui esistenze sono state toccate e talvolta cambiate per sempre dalla loro musica. È anche la storia di come canzoni e scrittura possano unire generazioni, culture, paesi – e in un’epoca di risentimento e divisioni, darci tutti una ragione per continuare a sperare».

Queste date del reunion tour sono le prime dopo lo scioglimento del 2009. Nel messaggio con cui annunciarono il ritorno, Noel Gallagher e Liam Gallagher scrissero: «I cannoni hanno taciuto. Le stelle si sono allineate. L’attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in televisione». (Per fortuna, lo sarà eccome, in un modo o nell’altro.)

Nel frattempo, la coppia è stata recentemente inserita nella Rock & Roll Hall of Fame — classe 2026.



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