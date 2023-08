All Points East festival 2023, il ritorno inglese con il festival perfetto.

Negli ultimi quindici anni i famigerati festival estivi inglesi avevano perso appeal scavalcati da quelli spagnoli come il Primavera Sound, Sonora e dall’ungherese Sziget. Da qualche anno si è affacciato sul mercato un nuovo festival londinese che in pochi anni ha assestato alcuni colpi davvero significativi rimettendo le cose in chiaro: i festival rock del nuovo millennio sono nati e si sono perfezionati, organizzativamente e concettualmente, nel tempo in Inghilterra. Anche se, per ora, non ha lo stesso fascino dei festival spagnoli o francesi e tedeschi vi consigliamo di considerare seriamente l’ All Points East festival. Saranno i newyorkesi The Strokes gli headliner della quinta edizione che si svolgerà presso il Victoria Park il prossimo 25/26/27/28 agosto.

Prima del quartetto composto da Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi e Fabrizio Moretti si esibiranno altre leggende dell’indie rock mondiale: Yeah Yeah Yeahs e The Walkmen. A questi si aggiungono Girl In Red, Amyl And The Sniffers, Angel Olsen, Black Midi, Julie, HotWax e Nieve Ella, Be Your Own Pet, Warmduscher, The Lazy Eyes, BBY, HighSchool, Hannah Grae, Silvertwin, Brigette Calls Me Baby e i Vacations.

All Points East festival è un grande evento che si svolge in più week end di agosto dal 2018 (headliners furono LCD Soundsystem, The xx e Björk), mentre nel 2019 c’erano The Chemical Brothers, The Strokes e Christine and the Queens. L’anno 2020 invece il festival subì la cancellazione causa pandemia per poi riprendersi il 2021 con una quattro giorni consecutivi con decine di band, su sei palchi, tra cui London Grammar, Bicep, Foals, Caribou, Hot Chip, Floating Points, Arlo Parks, The Blessed Madonna, Little Simz, Sons of Kemet (solo per citarne alcune).

Lo scorso anni il festival si presentò con una formula accattivante: più week end con un cast strepitoso (e vi elenchiamo solo alcuni nomi): Gorillaz, IDLES, Mogwai, Disclosure, Anna Calvi, Perfume Genius, Kae Tempest, Spiritualized, Nick Cave, Fleet Foxes…)

Quest’anno gli organizzatori hanno stilato un programma molto più variegato che tende più alle nuove sonorità black. Quindi oltre al 25 agosto con The Storkes, che segna il loro ritorno in Europa perdipiù in esclusiva, troviamo il 26 agosto come headliners i JUNGLE, Erykah Badu e Badbadnotgood (e un altra decina di nomi nuovi), il 27 agosto Dermont Kennedy, Olivia Dean e SG Lewis, Aurora (e altre bands) per poi chiudere il Bank holidays il 28 agosto con le HAIM (in esclusiva) più FKJ, Girl in Red, Confidence Man, Tamino, Lizzy Macalpine (e altre decine di bands).

C’è da segnalare che gli stessi organizzatori dell’All Points East, sempre in quel di Victoria Park, oggi 18 agosto propongono Stormzy, Kehlani, Sampha mentre domani 19 agosto i live di Aphex Twin, Bonobo, Arca, Kelela, Moderat, Fever Ray, Jon Hopkins, Sudan Archives, SBTRKT e tanti ma tanti altri.

