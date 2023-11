Ah i buoni vecchi live in album, quelle interminabili emozioni della folla, che acclamando ti scuote dentro.

Nel live si ripercuote l’insonnia potenziale, dagli scossoni emozionali ed i riverberi delle casse a volume smodato. Eccoci in presenza di una giovanissima rocker appassionata degli anni novanta, nome, Beatrice Laus, origini filippine naturalizzata londinese. Formatasi tra i fasti romantici del rock alternativo intriso di no wave e art rock americano, tra Pavement, Elliott Smith e Daniel Johnston e molti altri, incluse le nuove eroine della chitarra dal sapore folk, autrici come lei che negli ultimi anni hanno riportato in auge la figura della cantautrice Soccer Mommy, Lucy Dacus e Courtney Barnett. Da questi riferimenti se ne distacca per anticonformismo e graffiante monito punkeggiante. Pensiamo a “Fake It Flowers”, un prodotto sonoro ricco di alt rock che si insinua nel pop psichedelico e nel noise. Pezzi sottili di dream pop che inneggiano ad un impeto sofisticato come Care, o più intimi e delicati come Coffe, sono tutti presenti in questo live, registrato con maestria e sapientemente mixato. Molte tracce live non presentano i pezzi migliori, a mio avviso di Beatopia liddove c’è la necessità di una maggiore intimità folk: Lovesong, track che mi colpì perché potente e immediata, godibile come una caramella dolce da assaporare, nè Tinkerbell Is Overrated che è forse la canzone con più stile. Live in London – registrato presso la prestigiosa Brixton Academy – è un album che testimonia una giovane eroina del palco, piacevolmente immersa nel suo live con inflessioni fortemente da teenager rocket anni 90 con riverberi pop del nuovo millennio. In Yoshimi, Forrest, Magdalene, Beatriz scurisce il tono della sua voce, diventa più adulta, una fautrice aggressiva del sound stile sorelle Deal e company. Un album da valutare nell’acquisto, a meno che non si voglia accumulare con dovizia una serie di album a testimoniare le giovani tigri della cultura pop-rock che promettono ai ricordi nuove emozioni.



