Il massacro dei Brian Jonestown è diventato realtà e con tutta la ridicolezza del momento, immortalato dai video del pubblico, diventa shockante per i fan accorsi, paganti, al Forum Theatre di Melbourne in Australia. Ieri (21 novembre) i membri della band The Brian Jonestown Massacre hanno iniziato a litigare tra loro sul palco durante lo spettacolo.

Il concerto – che era il nono dei 12 spettacoli previsti in Australia e Nuova Zelanda – si è interrotto bruscamente appena sei canzoni nella scaletta dopo lo scoppio della rissa. Le clip della rissa si sono diffuse sui social media in seguito all’incidente e mostrano il frontman e fondatore Anton Newcombe che ordina al chitarrista Ryan Van Kriedt di lasciare il palco.

Part 1 – Brian Jonestown Massacre, Melbourne Show pic.twitter.com/vPRzQl2ClP — Ryder Jack (@RyderJack) November 21, 2023