Dopo dieci anni di silenzio live i Dismemberment Plan hanno hanno, dapprima, annunciato un’apparizione al nuovo festival indie-emo di Las Vegas Best Friends Forever (scopri il bellissimo programma), e ora hanno annunciano un vero e proprio ritorno in tour durante il quale celebreranno il 25° anniversario dell’album Emergency & I. Il terzo album della band di Washington, D.C. venne pubblicato nel 1999 dalla label DeSoto Records. Le tappe dal vivo saranno, per ora, solo 4 in settembre: Washington, Richmond, Durham, Las Vegas.

All’inizio di quest’anno, in procinto di realizzare questi concerti, i D-Plan hanno anche pubblicato la cover del brano “Unrequited” dei Circus Lupus inserito nella compilation Yesterday & Today: DC Does Dischord (pubblicata dalla For Love of Records) che omaggia le band dell’etichetta Dischord.

Ph. credit: Benjamin Mobley