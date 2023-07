Beky Bay 2023 nel cuore della riviera uno spazio concerti e one night unico in Italia

A Igea Marina, il Beky Bay sta ospitando alcuni dei festival e dei concerti migliori di questa calda estate, ma non solo, perché trattandosi di un’arena ‘on the beach’ a 360°, vi si svolgono anche night life, eventi sportivi e culturali, proposte gastronomiche e…. spiaggia libera!

Sono pochi infatti le location dove in un unico spazio si può scegliere se “vivere” la spiaggia e il mare, se scegliere un po’ di svago durante cene o aperitivi, godersi un concerto praticamente in riva al mare o un vero e proprio “dance-club” open air. Forza trainante del Beky Bay è quindi la location e la possibilità di godersi il sole della spiaggia e, il mare per il diciassettesimo anno consecutivo.

Dal primo giugno il Baky Bay ha ospitato: lo Slam Dunk Festival con Sum 41 + Naska + Rancid + Frank Turner & The Sleeping Souls ++ Anti-Flag + Less Than Jake + The Offspring + Simple Plan E Molti Altri, I Black Flag, Mod Sun – Finley , Beauty School Dropout, il FAKE FEST, con gli Idles headliner.

In programma, nelle prossime settimane ci sono, L’oltre A Mare Festival dal 28 al 30 luglio, con Geolier, Kid Yugi e molti altri, il 5 agosto i Coma Cose, dal 12 al 14 agosto il Bay Fest con The Toy Dolls, Uk Subs, Pulley, Scream, Versus The World, Svetlanas,Vita Nova, Pennywise, Me First & The Gimme Gimmes, Good Riddance, Authority Zero, The Venomous Pinks, Hithanks – Civic-50, The Real Mckenzies, Lennon Kelly e il 20 agosto gli svedesi Viagra Boys.

