Nick Cave riprende il suo giro di concerti ma senza i Bad Seeds. Questa volta torna a suonare in solo, con il suo pianoforte, ma in compagnia di un bassista d’eccesione: Colin Greenwood dei Radiohead.

Le tappe italiane – durante le quali suonerà i brani del suo repertorio – sono: 17 luglio al Lucca Summer Festival (Piazza Napoleone), il 19 luglio a Pompei (Anfiteatro degli Scavi), 21 e 22 luglio a Roma (Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone). L’ultima volta di Nick Cave a Napoli risale al 2025 quando si esibì in solo al Neapolis Festival.

L’artista australiano realizzerà un intero tour europeo che toccherà, tra giugno e agosto, le seguenti città: Zurigo, Amburgo, Cannes, Arles, Bergen, Sigulda, Sofia.



