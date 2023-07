I New Model Army annunciano il nuovo album “Sinfonia”.

I New Model Army sono una band che continua a esistere e a prosperare al di fuori di qualsiasi genere. Nel corso della loro lunga e storica carriera, non hanno mai scelto la strada più facile o sicura, diventando famosi per aver evitato la fama e per aver invece spinto, con ogni album successivo, i confini della creatività.

È lo stesso approccio orientato alla musica che ha portato a uno degli album fondamentali di quest’anno: “Sinfonia” in uscita il 15 settembre per la label Ear Music. E’ stato registrato al Tempodrom di Berlino il 15 luglio 2022 con la Sinfonia Leipzig, un’ intera orchestra a grandezza diretta da Cornelius During. Nel vero stile dei New Model Army, hanno abbattuto le barriere tra band e orchestra in modo nuovo ed eccitante. In “Sinfonia”, la band ha ridefinito questo rapporto e sfidato le aspettative in un modo che solo loro sanno fare.

Tutte le canzoni sono state arrangiate per orchestra dall’amico di lunga data e violinista ospite Shir-Ran Yinon, con cui i New Model Army hanno collaborato in precedenza. Tuttavia, questa volta sono andati ben oltre per creare qualcosa di unico, ma distintamente New Model Army.

Il risultato è un album che sovverte le aspettative di un percorso precedentemente ben battuto tra gruppi rock e orchestre. La musica dei New Model Army si presta perfettamente a questa nuova, fresca interpretazione senza perdere la sua identità. La sperimentazione senza compromessi è il segno distintivo di New Model Army e uno dei motivi principali per cui sono continuamente venerati.

