Si intitola “A𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐚𝐭 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭” il nuovo progetto di 𝐌𝐨𝐛𝐲. In effetti l’artista americano, vero nome Richard Melville Hall, ha fondato una sorta di label liquida attraverso la quale pubblicherà questo suo ventiduesimo progetto da studio, fatto di 13 tracce, e lo distribuirà ufficialmente il prossimo 14 giugno nei formati CD, 2LP nero e 2LP edizione limitata vinile colorato giallo. Il tutto avverrà tramite la label Mute Records.

Si tratta di un progetto collaborativo in cui Moby si avvale della partecipazione di alcuni dei suoi cantanti preferiti.

Il primo brano è ‘Dark days‘ con Lady Blackbird alla voce che potete ascoltare qui sotto insieme all’omonima traccia feat. Aynzli Jones.

Oltre a questi due nomi tra le collaborazioni troviamo José James, il compianto Benjamin Zephaniah e altri. “Negli ultimi 30 anni ho lavorato con cantanti straordinari, da David Bowie a Freddie Mercury, da Gregory Porter a Jill Scott”, afferma Moby. “‘Always Centered At Night’ continua il mio amore per la collaborazione, ma si concentra sul lavorare con cantanti straordinari che potrebbero non essere così conosciuti.”



Moby inoltre ha annunciato il 25mo anniversario dell’album Play che lo consacrò a livello mondiale. L’artista sta pianificando un tour e racconta: “Sono passati più di 10 anni dall’ultima volta che sono stato in tournée, ma qualcuno mi ha ricordato che il 2024 è il 25° anniversario dell’uscita di Play, quindi non sembrava essere l’idea peggiore quella di fare un breve tour europeo per commemorare e festeggiare. Lo spettacolo conterrà brani famosi di Play, ma anche un sacco di brani preferiti dal pubblico, come ‘Extreme Ways’, ‘We Are All Made Of Stars’, ‘When It’s Cold I’d Like to Die’ e persino alcuni vecchi brani rave come “Feeling So Real” e “Go“.

PLAY TOUR DATES:

09/19 London, England @ O2

09/21 Antwerp, Belgium @ Sportpaleis

09/22 Berlin, Germany @ Velodrome

09/23 Düsseldorf, Germany @ Mitsubishi Electric Hall

09/24 Paris, France @ Le Zenith

TRACKLIST:

01 “On Air” (Feat. serpentwithfeet)

02 “Dark Days” (Feat. Lady Blackbird)

03 “Where Is Your Pride?” *(Feat. Benjamin Zephaniah)

04 “Transit” (Feat. Gaidaa)

05 “Wild Flame” (feat. Danaé Wellington)

06 “Precious Mind” (Feat. India Carney)

07 “Should Sleep” (Feat. J.P. Bimeni)

08 “Feelings Come Undone” (Feat. Raquel Rodriguez)

09 “Medusa” (Feat. Aynzil Jones)

10 “We’re Going Wrong” (Feat. Brie O’Banion)

11 “Fall Back” (Feat. Akemi Fox)

12 “Sweet Moon” (Feat. Choklate)

13 “Ache For” (Feat. José James)



