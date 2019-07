The world’s first psychic rock’n’roll festival returns!

Per il quarto anno di seguito, dal 7 luglio al 3 agosto, il cantante, musicologo, scrittore e saggista Julian Cope “condurrà” il SydArthur Festival – Cerebrating the seismic lives of Syd Barrett & Arthur Lee, “evento” nato in concomitanza con il decennale della morte di due dei più illustri protagonisti delle stagioni “realmente” psichedeliche.

Nel 2006, sono infatti scomparsi da questo mondo Roger Keith “Syd” Barrett, il 7 luglio e a ventotto giorni di distanza, il cantante della seminale band statunitense dei Love, Arthur Taylor Porter, meglio conosciuto come Arthur Lee, avvenuto il giorno 3 agosto.

La prima edizione del SydArthur era nata per il decennale della scomparsa dei due corrieri psichedelici. Il 2017 vedeva invece come ricorrenza il cinquantesimo anniversario della summer of love, ma a questo punto Saint Julian ci ha trovato gusto e ha quindi proposto in maniera sistematica questo ricco programma di festeggiamenti lisergici.

L’ex Teardrop Explodes ogni anno promuove – o almeno si impegna a farlo – un festival psichico/sensitivo di Rock’n Roll: niente tende, fango, sottoscrizioni e biglietti, solo un intero ciclo lunare (appunto di ventotto giorni) di “celebrazione/cerebrazione”.

Questo “festival della mente” attraverserà una serie di eventi concomitanti il periodo tra le dipartite dei due eroi della “cultura” psichedelica con un’autentica cerimonia di venerazione – ovvero commemorativa – ai maggiori esponenti che hanno contribuito con le loro gesta a rendere questo mondo sicuramente più “colorato” e legati dalla concomitanza di ricorrenze durante quest’arco temporale del ciclo lunare come ad esempio gli anniversari delle scomparse di William Borroughs, il 2 agosto 1997, Alan Vega capitata il 16 luglio 2016 e Dieter Moebius, il 20 luglio 2015; o il giorno del suicidio di Vincent Van Gogh, il 29 luglio 1890; si festeggerà la nascita del compianto Roky Erickson – nato il 15 luglio 1947 o il compleanno di George Clinton il 22 luglio e di Jerry Garcia dell’1 agosto

“Let us put our minds together, deeply consider these people and events, and in doing so harness the energy of their seismic actions. Overall, during this moon tour let us consciously raise our Collective Consciousness”.

E’ possibile seguire le attività del SydArthur Festival dal sito www.sydarthurfestival.com o anche sulla pagina Facebook dell’autore britannico www.facebook.com/juliancope12345.

Le t-shirt sono andate subito sold out!

www.headheritage.co.uk

Autore: Luigi Ferrara

- Il Programma -

- Day 1: Jul 7th

Death of Syd Barrett

- Day 2: Jul 8th

Death of Percy Bysshe Shelley

- Day 3: Jul 9th

Cerebration

- Day 4: Jul 10th

Cerebration

- Day 5: Jul 11th

Cerebration

- Day 6: Jul 12th

Henry David Thoreau’s Birthday

- Day 7: Jul 13th

Cerebration

- Day 8: Jul 14th

The Storming of the Bastille

- Day 9: Jul 15th

Roky Erickson’s Birthday

- Day 10: Jul 16th – Full Moon

Death of Alan Vega

- Day 11: Jul 17th

Death of John Coltrane

- Day 12: Jul 18th

Death of Nico

Hunter S. Thompson

- Day 13: Jul 19th

Cerebration

- Day 14: Jul 20th

Death of Dieter Moebius

- Day 15: Jul 21st

Cerebration

- Day 16: Jul 22nd

George Clinton’s Birthday

- Day 17: Jul 23rd

Cerebration

- Day 18: Jul 24th

Robert Graves’ Birthday

- Day 19: Jul 25th

Cerebration

- Day 20: Jul 26th

C. G. Jung

Aldous Huxley

Mick Jagger

- Day 21: Jul 27th

Cerebration

- Day 22: Jul 28th

Cerebration

- Day 23: Jul 29th

Suicide of Vincent Van Gogh

- Day 24: Jul 30th

Cerebration

- Day 25: Jul 31st

Cerebration

- Day 26: Aug 1st

Death of Abiezer Coppe

Birth of Jerry Garcia

- Day 27: Aug 2nd

Death of William S. Burroughs

- Day 28: Aug 3rd

Death of Arthur Lee