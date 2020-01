Morrissey, ascolta il nuovo singolo. A marzo il tredicesimo album.

Morrissey pubblicherà il suo tredicesimo album in studio da solista il prossimo 20 marzo. A distanza di un solo anno dal precedente California Son l’ex Smiths pubblica “I Am Not A Dog On A Chain” ed uscirà il 20 marzo ancora una volta per BMG.

“I Am Not A Dog On A Chain” è stato prodotto dal produttore vincitore del Grammy Award Joe Chiccarelli (Beck, The Strokes, The Killers) ed è stato registrato allo Studio La Fabrique di Saint-Rémy-de-Provence, in Francia e al Sunset Sound di Hollywood, in California.

“Ho prodotto quattro album in studio per Morrissey” ha dichiarato Chicarelli “Questo è il suo album più audace ed avventuroso. Ha allargato ancora una volta i confini – sia musicalmente che con le liriche. Ancora una volta dimostrando come sia a suo agio come cantautore e cantante. In verità, nessuno può essere Morrissey a parte … Morrissey! ”

Morrissey ha annunciato l’uscita dell’album condividendo il primo singolo “Bobby, Don’t You Think They Know?“. La canzone vede la partecipazione di Thelma Houston leggenda della Motown, che è meglio conosciuta per la sua interpretazione di “Don’t Leave Me This Way”.

“Una delle più grandi gioie per me in questo ambiente, è avere l’opportunità di collaborare con altri grandi artisti” ha dichiarato Thelma Houston. “Penso che la miscela di ciò che Morrissey sta cantando e ciò che io sto cantando funziona davvero su “Bobby“. Ed è stato molto divertente lavorare con M anche in studio!”

https://www.morrisseyofficial.com/

Questa la tracklist di ‘I Am Not A Dog On A Chain’ :

‘Jim Jim Falls’

‘Love Is On Its Way Out’

‘Bobby, Don’t You Think They Know?’

‘I Am Not A Dog On A Chain’

‘What Kind of People Live in These Houses?’

‘Knockabout World’

‘Darling, I Hug A Pillow’

‘Once I Saw the River Clean’

‘The Truth About Ruth’

‘The Secret of Music’

‘My Hurling Days Are Done.

fonte: com. stampa