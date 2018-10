Lydia Lunch non ha mai nascosto la sua influenza per un certo tipo di letteratura. Con Marchesa, lavoro edito dalla Rustblade Rec., rende omaggio alla scrittura e alle storie del marchese De Sade, da sempre fonte di grande ispirazione. Con questo album Lydia ci trasporta in un mondo di sadismo, perversione e piacere.

Accompagnandola in questo viaggio letterario c’è un sottofondo di suoni dissonanti, orchestrazione distorta e rumori ambientali composti da Stefano Rossello (Bahntier, Ketvector) e da Lunch stessa. Un omaggio sensuale e perverso al sadismo, alla spiritualità e alla realizzazione.

È certamente uno dei lavori più completi e scioccanti di Lydia Lunch. Un must assoluto che verrà pubblicato in più versioni: Limited Gold Vinyl + Gatefold Poster con Lyrics; Special Digipack 6 Panels + Lyrics Book; Marchesa – Deluxe Limited Fetish Bag – 99 copies e infine Black Bag con : Gold LP + Poster, CD, Poster, Bonus CD, Fetish Black Mask, Letaher Whip oppure Leather Spanking Paddle.

