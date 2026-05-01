Napoli ha celebrato la Giornata Internazionale del Jazz, patrocinata dall’Unesco, con una tre giorni di altissimo livello, promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del macro progetto “Napoli Città della Musica”. L’evento ha trasformato il Teatro Politeama, nel cuore della città, in un epicentro regionale del jazz, rivelando una location perfetta, accogliente e acusticamente molto buona. La rassegna ha ospitato tre artisti internazionali, offrendo un viaggio attraverso suoni, epoche e generi diversi.

L’inaugurazione del 28 marzo è stata affidata alla chitarrista napoletana Eleonora Strino, astro nascente del jazz nazionale già protagonista di tournée mondiali di successo, che ha incantato il pubblico con la sua chitarra elegante con virtuosismi moederni. La seconda serata ha reso omaggio al centenario della nascita di Miles Davis, figura leggendaria del jazz, grazie a Bill Evans, storico sassofonista della sua formazione, che con la Vansband All Stars ha trasformato il palco in un’esperienza di electric jazz per palati sopraffini. Lo spettacolo è stato una vibrante celebrazione del “genio rivoluzionario” di Davis, con una scaletta che ha alternato momenti di jazz puro a contaminazioni funk e fusion, tipiche dello stile di Evans.

A chiudere la rassegna, ieri sera 30 aprile, è stato il produttore e tastierista inglese Alfa Mist, figura di punta della nuova scena jazz internazionale. La sua performance ha attratto un folto pubblico transgenerazionale, sintetizzando perfettamente lo spirito della rassegna: ha fuso jazz contemporaneo, influenze hip-hop e sonorità neoclassiche in un flusso ipnotico e innovativo. L’entusiasmo degli spettatori, giovani e meno giovani, ha confermato il jazz come musica viva e universale.



L’intera tre giorni ha dimostrato la capacità di Napoli di essere capitale europea della cultura musicale, valorizzando talenti locali accanto a leggende e innovatori, e confermando che la città non solo custodisce la musica, ma la proietta nel mondo con visione e passione.