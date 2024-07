Il cantautore, musicista e produttore Nick Lowe – memorabili i dischi al fianco di Elvis Costello – ha annunciato il suo nuovo album intitolato Indoor Safari. Il 13 settembre, tramite la label Yep Roc, il nostro pubblicherà il suo quindicesimo album e andrà in tour con i compagni Los Straitjackets come sua band di supporto. “Agli Straitjackets piacciono tutti i tipi di musica e sono musicisti molto bravi e di mentalità aperta, oltre ad essere persone molto simpatiche“, dice Lowe. “E hanno anche una sorta di etica punk rock, cosa che, sfortunatamente, ho anche io. Ho provato a scrollarmi di dosso così tante volte, ma non riesco proprio a liberarmene.”

Il primo singolo estratto dall’album è “Went to a Party“, che Nick ha scritto insieme ai Los Straitjackets (la loro prima collaborazione come autori di canzoni) e porta il loro forte tocco surfista. Di seguito trovate il videoclip.



https://nicklowe.com/

https://www.facebook.com/nickloweofficial