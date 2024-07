Steve Wynn, che di recente ha anche riunito i Dream Syndicate e pubblicato il doppio album How Did We Find Ourselves Here?; il 30 agosto pubblicherà un suo libro di memorie più un nuovo album solista dal titolo Make it Right, di seguito un estratto dal titolo omonimo.

“Mentre scrivevo i capitoli del libro nascevano nuove idee idee per le canzoni – racconta Wynn. Era un dialogo tra l’autore di memorie e il musicista, una domanda e risposta individuale, una dolce raffica nel campo da tennis della mia mente. 40-amore, gioco, set e partita.”



Sul retro del libro si potranno leggere queste parole che descrivono l’artista: “A partire dall’infanzia di Wynn in California negli anni ’60 e ’70, il libro si sviluppa in un crescendo con la formazione della prima incarnazione di The Dream Syndicate nel 1981 come antidoto al musica pop preconfezionata dell’epoca. Ripercorre gli alti e bassi dei primi anni della band in prima linea nella scena Paisley Underground insieme a Green On Red, Rain Parade e The Bangles; l’impatto sismico del loro album di debutto, The Days Of Wine And Roses; il caos vertiginoso delle sessioni per il seguito, Medicine Show; lo scioglimento della prima formazione della band e il lancio di una seconda fase di The Dream Syndicate con Out Of The Grey e Ghost Stories; e altro ancora, culminando con l’uscita dello storico album live Live At Raji’s”.

Steve sarà in tournée per il libro di memorie e l’album il prossimo autunno con serate di “Songs and Stories”, a partire da New York alla City Winery l’8 ottobre. Prima di ciò, ha date estive nel sud-ovest/Midwest con The Baseball Project (Wynn, Peter dei R.E.M. Buck, Mike Mills e Scott McCaughey e Linda Pittmon). Tutte le date sono elencate di seguito.



https://www.stevewynn.net/

https://www.instagram.com/cultartist

https://stevewynn1.bandcamp.com/album/make-it-right

Make It Right tracklist:

1. Santa Monica

2. Make It Right

3. What Were You Expecting

4. You’re Halfway There

5. Making Good On My Promises

6. Cherry Avenue

7. Then Again

8. Madly

9. Simpler Than The Rain

10. Roosevelt Avenue