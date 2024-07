Esce il 6 settembre per la label Dead Oceans “Hole Erth” di Toro y Moi. Per l’americano Chaz Bear, della Carolina del Sud, questo sarà l’ottavo album, senza contare gli album usciti con la piccola label Company. Questo nuovo capitolo discografico esce dopo due anni da Mahal e vede featuring interessanti: Ben Gibbard (Death Cab for Cutie/The Postal Service), Duckwrth, Elijah Kessler, Don Toliver, Porches, Kenny Mason, Kevin Abstract, Lev e Glaive sempre dei Death Cab for Cutie. “Spero che vi piaccia questo inno suburbano, il confine, spesso controverso, tra artisti mainstream e underground era definito ma ora quel confine è sfumato e non riesco nemmeno più a dire cosa mi piace” ha dichiarato Bear.

Il primo singolo estratto è il brano fuzzy “Tuesday” che potete ascoltare qui sotto accompagnato da un video diretto da India Sleem.

Di recente Toro y Moi ha anche partecipato alla raccolta “Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talking Heads’ Stop Making Sense” con il brano Genius of Love (feat. Brijean).



TORO Y MOI – HOLE ERTH TRACKLIST