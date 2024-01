Morrissey e Siouxsie nonostante una litigio nel ’94 pubblicarono “Interlude” un duetto che era una cover dell’omonimo brano di Timi Yuro. Registrato durante le sessioni del quarto LP solista di Morrissey “Vauxhall and I” fu prodotto dal chitarrista e direttore musicale di Morrissey Boz Boorer.



Con un post pubblicato sul sito ufficiale il Moz annuncia così la pubblicazione: “Per celebrare il trentesimo anniversario del duetto di Morrissey e Siouxsie “Interlude” esce il 5 gennaio il 12 pollici ristampato in vinile dorato limitato.” E continua: “Il disco è stampato sull’etichetta Roulette dalla Warner (Londra), ed è stato originariamente pubblicato da Parlophone, raggiungendo il numero 25. Non c’era nessun video per questa registrazione, nessuna apparizione televisiva e nessuna sessione fotografica.”



All’epoca Sioux scelse di cantare questa traccia della Yuro dopo aver ricevuto dall’ex frontman degli Smiths un nastro di potenziali canzoni da coverizzare che comprendeva tutte cantanti donne come Dionne Warwick e Nancy Sinatra.



Morrissey e Sioux registrarono ciascuno una versione solista dell’intera traccia e il prodotto finale con le loro due voci fu creato nel mix finale. La cover fu pubblicata nell’estate del 1994 e raggiunse il 25esimo posto nella UK Singles Chart al momento della sua uscita.

La copertina del singolo era una versione ritagliata della fotografia “Girl Jiving in Southam St.” del fotografo Roger Mayne. Il singolo non aveva un video musicale a causa del litigio tra Morrissey e Sioux riguardo al potenziale contenuto video.



“Interlude” fu successivamente incluso in una compilation chiamata “Suedehead: The Best of Morrissey“. Una versione inedita della canzone, che comprendeva solo la voce di Morrissey, è apparsa nella sua compilation Very Best Of del 2011.



https://www.morrisseycentral.com/