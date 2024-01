Ben sedici tracce, con contributi di Skrillex, Blaqstarr e Troy Baker, per l’anglo-indiana Missing In Action aka M.I.A. (vero nome Mathangi “Maya” Arulpragasam) la quale ha condiviso un mixtape di nuova musica intitolato Bells Collection. I nuovi brani sono “Never Alone”, “Bella Hadid”, “Amen” e “Solitude”, oltre alla sua recente canzone “Free Pali”. M.I.A. ha registrato il mixtape all’inizio di dicembre 2023 a Londra. Puoi ascoltare Bells Collection tramite il sito web di M.I.A., ohmni.com



Parlando del suo nuovo progetto in un comunicato stampa, M.I.A. dichiara: “Vi presento un dono dall’Oriente, stella delle meraviglie, stella della notte. Bellezza. Luminoso. Sacro. Cosmico. Magnetismo. Una collaborazione con Dio. Edizione limitata ascoltalo solo su ohmni.com.“



M.I.A. ha pubblicato il suo album più recente, Mata, nell’autunno del 2022. All’inizio di quell’anno, ha pubblicato tre singoli dal progetto: “The One”, “Popular” e “Beep”. L’anno precedente M.I.A. ha lanciato “Babylon”, che ha coinciso con l’asta del suo mixtape Vicki Leekx del 2010 come NFT. Mata è stato il primo album dei M.I.A. dopo AIM del 2016. Prima di pubblicare il disco, l’artista ha detto che ora è una cristiana rinata in un’intervista con Zane Lowe su Apple Music 1.

25/12/23 LINK IN BIO – OHMNI PRESENTS – BELL COLLECTION . TIS THE SEASON🔔FOR A MIXTAPE. pic.twitter.com/jGI879SIhK — M.I.A.Ⓜ️ (@MIAuniverse) December 24, 2023