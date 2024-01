Massive Attack, Fontaines D.C. e Young Fathers annunciano un lavoro congiunto per sensibilizzare il cessate il fuoco a Gaza in Cisgiordania. Il vile attacco del governo israeliano continua da mesi e oramai la popolazione è allo stremo. Servono ulteriori sforzi per il soccorso del popolo palestinese vittima di una guerra assurda che continua da decenni.

Le tre band inglesi hanno collaborato per un disco in vinile in edizione limitata per raccogliere fondi per gli aiuti di Medici Senza Frontiere. L’EP, intitolato Ceasefire, contiene musica di tutte e tre le band ed è disponibile per il preordine. Oltre a donare tutti i profitti alla causa, le band hanno chiesto un cessate il fuoco e, come ha detto Fontaines D.C., “una fine permanente alla brutale occupazione israeliana della Palestina” poiché è confermato che quasi 20.000 palestinesi sono stati uccisi nell’attuale fase del conflitto Israele-Hamas.

Robert “3D” Del Naja dei Massive Attack ha dichiarato in un comunicato stampa: “Le scene di orrore a Gaza, con ospedali e scuole ridotti in polvere e civili innocenti, giornalisti e medici uccisi in numeri indicibili, sono state rese molto peggiori da ulteriori di dieci settimane di abietto fallimento politico. Siamo in soggezione davanti ai medici di Medici Senza Frontiere che mettono a rischio la propria vita per aiutare i civili innocenti a Gaza. L’EP Ceasefire è un tributo a loro e al loro incredibile lavoro in corso in circostanze davvero indescrivibili. Siamo solidali con il popolo palestinese”.

Il vinile da 12 pollici include un artwork disegnato da Del Naja, che può anche essere acquistato come stampa firmata di grandi dimensioni. Il retro della copertina dell’EP presenta le famigerate parole del medico di Medici Senza Frontiere, Dr. Mahmoud Abu Nujaila, che ha scritto il seguente messaggio su un lavagna dell’ospedale di Gaza il mese scorso prima di essere ucciso in un attacco aereo da parte di Israele: “Chi rimarrà fino alla fine racconterà la storia. Abbiamo fatto quello che potevamo. Ricordatevi di noi.”



https://fontainesdc-massiveattack-youngfathers.bandcamp.com/album/ceasefire

A ottobre scorso dozzine di musicisti di alto profilo e celebrità dello spettacolo hanno firmato una lettera aperta in cui esortava il presidente Joe Biden a chiedere un cessate il fuoco a Gaza nel contesto della guerra tra Israele e Hamas. Tra coloro che hanno chiesto la fine dei bombardamenti c’erano Dua Lipa, Caroline Polachek, Michael Stipe, Run the Jewels e Devonté Hynes.