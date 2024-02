Attesissimo e finalmente eccolo qui: Burial ha finalmente condiviso il suo nuovo EP di due tracce. Dreamfear/Boy Sent From Above esce per la XL Recordings. E’ la prima volta che il produttore britannico non pubblica per la Hyperdub. La versione in vinile 12″ uscirà il 9 febbraio ma potete ascoltare la versione digitale qui sotto.



https://shop.xlrecordings.com/release/436687-burial-dreamfear-boy-sent-from-above