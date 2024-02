Il chitarrista e cantante nonché co-fondatore della proto-punk band di Detroit MC5 è morto. La notizia della sua dipartita è stata diffusa dai familiari attraverso i suoi canali web. Wayne Kramer aveva 75 anni. E senza omba di dubbio possiamo definirli gli antesignani dell’attitudine Punk!

Con i suoi compagni di avventura iniziò a suonare giovanissimo dapprima formando i Bounty Hunters mentre erano studenti alla Lincoln Park High School, nella periferia di Detroit nel 1963. Kramer e Fred “Sonic” Smith suonavano la chitarra; Rob Tyner alla voce; Michael Davis era al basso; e Dennis “Machine Gun” Thompson era il batterista. Non molto tempo dopo il gruppo adottò il nuovo nome di Motor City Five, successivamente abbreviato in MC5.

Si narra che la band suonasse ovunque fosse possibile: “mense scolastiche, balli, record hop, bar, club, all’aperto, al chiuso, di lato, sottosopra, qualsiasi cosa, noi eravamo lì“, raccontava Kramer circa gli esordi della sua band. “Quando ami suonare la musica, non importa dove la suoni. Basta creare una buona band e dedicare le tue 10.000 ore a suonare il culo ovunque, in ogni modo possibile.”



