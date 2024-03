Omar Souleyman, star del genere Dabke, la tipica danza in cerchio eseguita in occasione di matrimoni e altre occasioni festose che nasce in medio oriente e che ha un ritmo dance; pubblica un nuovo album dal titolo Erbil. Il decimo album, dopo Shlon del 2019 , verrà pubblicato dalla label Mad Decent il 29 marzo. L’album prende il nome dalla città dell’Iraq dove Omar si è recentemente trasferito e che “ha offerto conforto e ha abbracciato Souleyman durante gli ultimi tempi difficili”. Il primo singolo “Rahat Al Chant Ymme” trova Omar nella sua forma più ballabile e contagiosa, e puoi dare un’occhiata alla canzone e al suo video qui sotto.



https://omarsouleyman.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/osouleyman/

Tracklist

Yal Harak Qalbe Ma Andi Gherak Mahbuub Thawb Alzifah Male Atab Mahad Yadri Rahat Al Chant Ymme Maet Ala Shoftha Allishiryan