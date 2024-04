I Broadcast annunciano gli ultimi due album dopodichè si fermeranno definitivamente. Il gruppo inglese non è mai più tornato quello degli esordi dopo la morte della cantante Trish Keenan avvenuta nel 2011. Sarà la Warp Records a pubblicare gli ultimi due lavori ufficiali del gruppo nato nel 1995 a Birmingham.

Il 3 maggio uscirà ‘Spell blanket- collected demos 2006-2009‘ e comprende canzoni e provini presi dal vasto archivio di nastri a 4 tracce e mini disc di Trish. Le registrazioni sono le basi per quello che sarebbe stato il quinto album dei Broadcast. Questi brani, così scarni, sono una finestra temporale sul processo creativo adottato da Trish e James Cargill durante il periodo successivo a Tender Buttons, tra il 2006 e il 2009.

Poi il 28 settembre uscirà ‘Distant call – collected demos 2000-2006‘ che, a differenza di Spell Blanket, è una raccolta dei primi demo poi prodotti e diventati brani apparsi in Haha Sound, Tender Buttons e The Future Crayon.

Distant Call include anche due canzoni scoperte da James dopo la scomparsa di Trish: “Come Back To Me” e “Please Call To Book“, nati per il progetto “Let’s Write A Song” del 2006, ovvero la band chiese ai fans di inviare testi su una cartolina che sarebbero poi stati trasformati in una canzone.

https://broadcast.warp.net/

https://www.facebook.com/p/Broadcast-100050578085617/

https://broadcast.bandcamp.com/