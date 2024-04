S’intitola All Born Screaming l’ottavo album di Anne Erin Clark in arte St. Vincent. La pubblicazione è annunciata per il 26 aprile prossimo, su etichetta St. Vincent’s Total Pleasure Records label, ed è anticipata dal singolo Broken Man e Flea. L’album esce a tre anni da Daddy’s Home.

All Born Screaming è il primo album in studio interamente prodotto dalla stessa Clark, insieme al missaggio di Cian Riordan. Il disco presenta contributi di diversi artisti tra cui Dave Grohl, Cate Le Bon, Justin Meldal-Johnsen, Josh Freese, Stella Mozgawa, Rachel Eckroth, Mark Guiliana e David Ralicke di Dengue Fever.

Cercando di spiegare il suono dell’album, Clark lo ha paragonato a “fare una lunga passeggiata nel bosco da soli” per trovare i messaggi del proprio cuore. Di conseguenza, ha affermato che “sembra reale perché è reale”.



La tracklist: