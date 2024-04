Gli A Place To Bury Strangers in occasione dell’imminete tour Europeo pubblicano il nuovo video-singolo “Chasing Colors”. Il brano, pubblicato dalla label Dedstrange, esce in formato 7 pollici con la traccia “I Can Never Be As Great As You” per il secondo capitolo della collana “The Sevens”, una serie di quattro dischi in vinile bianco che racchiude chicche inedite del gruppo di NYC. I prossimi brani ad essere pubblicati saranno: il 19 aprile Don’t Turn The Radio/ This Is All For you e il 24 maggio You’ll Be There For Me/ When You’re Gone.

La band, capitanata da Oliver Ackermann, dal 5 aprile inizierà un tour europeo di venti tappe con ben cinque appuntamenti in Italia:

09 aprile – Milano – ARCI Bellezza

10 aprile – Bologna – Coco Club

11 aprile – Roma – Monk

12 aprile – Palermo – Candelai



https://www.aplacetoburystrangers.com/

https://www.instagram.com/aptbs/

https://www.facebook.com/aplacetoburystrangers

www.aplacetoburystrangers.bandcamp.com

ph. credit Devon Bristol Shaw