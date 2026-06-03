Era marzo quando 40 Years of Fuckin’ Up, il documentario che celebra quattro decenni di eccessi, birra e punk rock senza filtri, è stato presentato in anteprima al SXSW. Ora i NOFX alzano ulteriormente il tiro: il prossimo 28 agosto arriva la colonna sonora ufficiale del film, divisa in due dischi separati ma complementari. La prima parte, quella “soundtrack”, contiene 15 pezzi tra cui due brani inediti – la title track (già in streaming qui sotto) e “We Did It Our Way” – più sei rarità e outtakes mai pubblicati prima, tra cui le demo di “Secret Society” e “On the Road” e la loro delirante cover della “La Bamba” di Ritchie Valens. La seconda parte, invece, è la “original score”: 11 tracce composte da Fat Mike insieme a Matt Nasir ed eseguite con un’intera orchestra. Sì, avete letto bene: i NOFX con gli archi.

Fat Mike, intanto, spiega il senso profondo di tutto questo: “I momenti migliori della mia vita li ho condivisi con altre persone. Vedere i Dickies al Whiskey a 14 anni, andare alla protesta Rock Against Reagan al Federal Building a 17, esultare quando la Morte Nera esplodeva alla prima proiezione di Star Wars all’Avco Cinema di Westwood a 10 anni. Gli esseri umani sono fatti per stare insieme. Per festeggiare insieme, piangere insieme e ridere insieme”.

E aggiunge: “Quando abbiamo iniziato a mettere insieme questo documentario, abbiamo deciso di presentarlo al mondo nello stesso modo in cui abbiamo fatto tutto nella nostra carriera. A modo nostro. Vogliamo che i nostri fan si radunino in sale cinematografiche fighe, con un bar e poche regole. Vogliamo che le proiezioni siano una celebrazione. Come andare a un concerto dei NOFX”.

El Hefe, dal canto suo, mette i puntini sulle “i”: “Guardate, non abbiamo mai fatto nulla nel modo ‘giusto’, e fare questo film non è stato diverso. Approccio fai-da-te, come abbiamo fatto per oltre 40 anni. Niente dirigenti, nessuna commissione, solo noi che cercavamo di cavarcela. Ci abbiamo messo dentro sangue, sudore, lacrime e probabilmente altra roba che non vi dico. Volevamo fare qualcosa per quelli che ci sono stati dal primo giorno, ma anche per chi magari non ha mai potuto vivere davvero tutto questo. Un congedo come si deve. Un timbro finale. E onestamente, la risposta mi ha steso. Non avevo idea di quanto la nostra musica fosse entrata nelle vene della gente in tutto il mondo. Vedere tutto quell’amore tornare indietro mentre chiudiamo questo capitolo… è stato incredibile. Umiliante, e non lo dico con leggerezza”.



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