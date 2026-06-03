C’è un ritorno, e poi c’è il Ritorno. Quello dei Durutti Column ha il sapore di un paradosso affettuoso: la cult band di Manchester che sembrava esistere in una dimensione sospesa, eccola tornare proprio mentre stavamo ancora assaporando il reissue del loro esordio. Sì, perché “The Return of the Durutti Column” – riedito a gennaio – ora si fa davvero profetico. Il trio guidato dal chitarrista visionario Vini Reilly ha infatti annunciato un nuovo album di inediti: Renascent, in uscita il 31 luglio via London Records.

Ad anticiparlo c’è il singolo “Liars”, che trovate in fondo all’articolo. Una traccia che non tradisce mai l’eleganza nervosa, la chitarra liquida e il senso di spaesamento lirico che da sempre abitano il DNA della band. E la cura per l’immagine resta maniacale: la copertina porta la firma di Mark Holt e Hamish Muir, due degli illustratori originali di 8vo, lo studio che disegnava per la mitica Factory Records.

Reilly, affiancato dal fido percussionista Bruce Mitchell e da Keir Stewart (player-producer multistrumentista), è tornato in sala di registrazione in un momento di sorprendente riscoperta. Il nome dei Durutti Column circola ovunque, persino in playlist inaspettate: Frank Ocean, Yung Lean e Harry Styles li hanno citati come fonte d’ispirazione. A proposito di Styles, Reilly ha commentato con la sua bonaria schiettezza: “Non so chi sia Harry Styles, ma lo Googlerò”.

Tra gli ospiti di Renascent spicca Caoilfhionn Rose, giovane artista che parteciperà al tributo ai Durutti Column durante il Meltdown Festival di Londra, proprio curato da Harry Styles. L’ultimo album di materiale originale della band risaliva al 2010 (A Paean to Wilson). Da allora, silenzio e riverberi. Ora, con Renascent, Vini Reilly sembra volerci ricordare che alcune chitarre, quando ricominciano a parlare, dicono più di mille mode.



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