James Blake nuovo album. Ascolta il singolo. Live a Milano.

James Blake pubblicherà un nuovo album, Playing Robots Into Heaven, l’8 settembre su Republic/Polydor. Il seguito di Friends That Break Your Heart del 2021 è anticipato dal singolo “Big Hammer” supportato da un video diretto da Oscar Hudson, è girato dalla prospettiva di un’auto che “si comporta male”, schiantandosi in un complesso urbano e facilitando una rapina in banca insieme ad alcuni eleganti piantagrane in tuta bianca.

Insieme al nuovo album, Blake ha annunciato una serie di date del tour europeo e nordamericano. La maggior parte degli spettacoli si svolge a settembre e ottobre con un appuntamento italiano previsto il 18 settembre a Milano presso il Fabrique.

https://www.jamesblakemusic.com/

https://www.facebook.com/jamesblakemusic

Playing Robots Into Heaven tracklist:

01 Asking to Break

02 Loading

03 Tell Me

04 Fall Back

05 He’s Been Wonderful

06 Big Hammer

07 I Want You to Know

08 Night Sky

09 Fire the Editor

10 If You Can Hear Me

11 Playing Robots Into Heaven