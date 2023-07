FAKE FEST: in riviera romagnola con i live di IDLES e The Murder Capital.

All Things Live Italy presenta la prima edizione di FAKE FEST, il nuovo boutique festival dedicato alla scena alternativa mondiale che si terrà il 13 luglio 2023 sulle spiagge di Bellaria Igea Marina (Rimini). Uniche date estive per IDLES (nella foto), The Murder Capital ed il dj set di Fabio Nitra, per riunire il meglio della scena indipendente che domina il panorama internazionale.

La location scelta per il festival sulla riviera romagnola è il Beky Bay: un’arena unica nel suo genere, uno spazio di oltre 3500mq che al tramonto si trasforma in un suggestivo teatro a cielo aperto, con un imponente palco che si affaccia direttamente sul mare, per l’evento alt rock dell’estate italiana.

https://www.instagram.com/fakefest_it/