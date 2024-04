I Fu Manchu, veterani del sound stoner rock, dopo sei anni di silenzio discografico, hanno annunciato il loro quattordicesimo album. The Return of Tomorrow verrà pubblicato il 14 giugno tramite la label di proprietà della band At The Dojo Records. L’ultimo album del gruppo è stato Clone of the Universe del 2018.

Il nuovo album verrà stampato anche in edizione limitata, in vinile blu e magenta A-side/B-side, a 300 copie.



Il primo singolo – che potete ascoltare qui sotto – è “Hands of the Zodiac”, che potete ascoltare qui sotto. A questo proposito, il leader Scott Hill dichiara: “‘Hands Of The Zodiac’ parla di un mio amico astrologo che ogni volta che uscivamo ci chiedeva se volevamo sapere qualcosa sul nostro futuro. Di notte guardava le stelle e divagava con tutte queste strane previsioni, nessuna delle quali si è mai avverata. Diceva “hands of the zodiac” e ti guardava il palmo della mano. Quasi ogni riga della canzone è qualcosa che ha detto. Ad esempio, “Wheels / Motion / So Impressed” si basa su come ha parlato del mio scrivere canzoni / esercitarmi / andare in tour con la band e dei risultati ottenuti. Forse avrei dovuto dargli dei crediti per il contributo alla scrittura“.

Scott Hill continua: “ho pensato che avremmo dovuto fare un doppio album con disco di 7 canzoni heavy e fuzzy mentre sull’altro disco 6 tracce più tranquille, ma forse sono l’unico a cui piace ascoltare musica in questo modo. Entrambi i dischi hanno una dirata di circa 25-30 minuti senza che ogni disco fosse troppo lungo. Solitamente non abbiamo un sound tranquillo, ma molti riff funzionavano anche senza l’efffetto fuzz. Se sei un appassionato di vinili, entrambi i dischi vengono stampati a 45 giri per garantire la migliore qualità del suono. Se sei una persona digitale, puoi creare la tua playlist e mixare entrambi i dischi insieme”.

I Fu Manchu ha anche annunciato le date del tour in Europa e nel Regno Unito tra il prossimo giugno e ottobre. La band formata ad Orange County, California; inizierà il tour a Vancouver il 18 maggio e poi una seconda tappa a Tampere in Florida il 15 giugno; mentre dal 17 giugno saranno in Europa per 21 tappe: Stoccolma, Oslo, Malmö, Dessel, Copenhagen, Osnabruck, Colonia, Francoforte, Clisson, e poi dal 12 ottobre in poi a Monaco, Berlino, Vienna, Aarau, Lussemburgo, Antwerp, Manchester, Bristol, Londra, Masstricht, Amburgo, Dresda.



https://www.fu-manchu.com/

https://www.facebook.com/FuManchuBand/

https://www.instagram.com/fumanchuband

FU MANCHU – THE RETURN OF TOMORROW TRACKLIST: