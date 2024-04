Con la traccia “How We See the Light” (qui sotto il videoclip) l’ex Velvet Underground John Cale apre il nuovo album Poptical Illusion, un lavoro che arriva appena un anno dopo da “Mercy”. Il ventiduesimo disco della carriera arriverà il 14 giugno pubblicato da Double Six/Domino. Il singolo sfida la rabbia che attraversa il resto del disco con un po’ di desiderio e riflessione, catturata nel video musicale diretto da Pepi Ginsberg con teste di cartapesta.

Poptical Illusion è stato co-prodotto da Cale nel suo studio a Los Angeles insieme alla sua storica partner artistica Nita Scott. Un lavoro composto da ben tredici brani nei quali Cale suona sintetizzatori, organi, pianoforti e altro ancora.

TRACKLIST

01 God Made Me Do It (Don’t Ask Me Again)

02 Davies and Wales

03 Calling You Out

04 Edge of Reason

05 I’m Angry

06 How We See the Light

07 Company Commander

08 Setting Fires

09 Shark-Shark

10 Funkball the Brewster

11 All to the Good

12 Laughing in My Sleep

13 There Will Be No River