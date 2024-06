Sufjan Stevens celebrerà il 20° anniversario di Seven Swans, suo album del 2004, con la pubblicazione di una versione deluxe ampliata. La pubblicazione è prevista per il 21 giugno e come di consueto avverrà tramite la sua labl Asthmatic Kitty. Nella ri-edizione troviamo b-side come “I Went Dancing With My Sister” e “Waste of What Your Kids Won’t Have” inserite anche su supporto flexi-disc bonus e saranno disponibili anche in formato digitale.

Seven Swans è un disco raro della discografia di Stevens poichè non è stato prodotto da lui stesso, come fa di solito. Invece, Stevens ha lavorato con Daniel Smith, leader del collettivo folk Danielson Famile, per scrivere e registrare le canzoni a Clarksboro, nel New Jersey.



Inoltre, altra cosa non da poco che il nostro sta portando avanti, è il musical basato sul suo album del 2005 “Illinois, Illinoise” e in questi giorni a Broadway ha ripreso a fare i casting per la prossima edizione.



Ricordiamo che l’ultimissimo album di Stevens è “Javelin”, ed è un lavoro dedicato al suo defunto compagno, Evans Richardson IV, morto nell’aprile 2023 all’età di 43 anni. “Era un vero gioiello di persona – dice Stevens – pieno di vita, amore, risate, curiosità, integrità e gioia. Era uno di quei rari e belli che trovi solo una volta nella vita: prezioso, impeccabile e assolutamente eccezionale in ogni modo.“



Intanto Stevens è stato sottoposto a cure intensive per la sindrome di Guillain-Barré che l’anno scorso lo ha colpito e condivide, regolarmente, gli aggiornamenti sullo stato di saluto attraverso il suo Tumblr raccontando le cure che riceve per questa rara malattia autoimmune.



https://sufjan.com/

https://www.facebook.com/SufjanStevens001

Seven Swans by Sufjan Stevens