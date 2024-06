Band leggendaria che ha dato anima e corpo al suono post-hardcore e noise rock, sono The Jesus Lizard che stanno per tornare dal vivo con un tour americano che si svolgerà a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 con una coda primaverile a maggio. Ma la notizia principale è il ritorno discografico dopo ventisei anni dall’ultimo album “Blue” del ’98 all’epoca uscito per la Capitol records dopo il lungo sodalizio con la britannica Touch&Go records. Il settimo album del gruppo nato ad Austin nell’87 è intitolato “Rack” e verrà pubblicato il 13 settembre dalla label di Mike Patton Ipecac Recordings.

Gli undici brani che compongono la tracklist dell’album sono stati scritti e poi registrato nel 2019 ad Akron, Ohio dal batterista dei Black Keys Patrick Carney, nello studio Audio Eagle con il produttore locale Paul Allen, e come potete sentire nel singolo “Hide & Seek“, hanno catturato molta di quella stessa energia che avevano nei loro album classici realizzati con il compianto Steve Albini. Il cantante David Yow in merito alla prematura scomparsa di Albuni ha dichiarato: “lo consideravo quasi come un quinto membro della band”.



https://www.facebook.com/thejesuslizardmusic

Tracklist

1. Hide & Seek

2. Armistice Day

3. Grind

4. .What If?

5. Lord Godiva

6. Alexis Feels Sick

7. Falling Down

8. Dunning Kruger

9. Moto(R)

10. Is That Your Hand?

11. Swan the Dog