Circa un mese fa si è concluso il tour che ha visto i fratelli Reid aka Jesus and Mary Chain suonare con The Psychedelic Furs. Ora dal 5 dicembre fino al 15 suoneranno in UK con tappe a Glasgow (tre appuntamenti con talk dei due fratelli), Newcastle, Birmingham, Southampton, Nottingham, Cambridge e Liverpool.

L’iconico gruppo, noto per il suo shoegaze-noise, ha deciso di celebrare “Upside Down”, il loro primissimo singolo che ha compiuto 40 anni questo mese. Per festeggiare la Third Man Records lo ha ristampato come singolo in vinile 7″ con una variazione di colore dell’artwork originale, inoltre è presente la cover di “Vegetable Man” di Syd Barrett come lato b.



“Upside Down” non solo ha presentato la band al mondo attraverso una raffica di feedback, ma ha anche trasformato la Creation Records in una delle etichette indipendenti più cool del Regno Unito quasi da un giorno all’altro. Ci sono storie contrastanti su come sia nata, ma in origine la canzone era più una tradizionale canzone pop per chitarra, ma avevano registrato puro feedback e rumore su una traccia di riserva, cosa che qualcuno (il capo della Creation Alan McGee? La band?) ha suggerito si alzano completamente nel mix. È stata fatta la storia. Qualunque sia stata l’idea, la canzone è un classico ed è difficile immaginare che lo shoegaze possa svolgersi allo stesso modo senza di essa. Ascolta qui sotto.



