I Guided by Voices hanno annunciato il loro quarantesimo album appena preceduto da Strut of Kings pubblicato lo scorso giugno. Questo nuovo capitolo della band di Dayton, Ohio è intitolato Universe Room e uscirà il 7 febbraio tramite la GBV Inc. Oggi la formazione dei GBV è la più longeva di sempre e vede in line up, saldamente al comando, Robert Pollard con Doug Gillard, Kevin March, Mark Shue e Bobby Bare Jr.

Questo ennesimo album è stato realizzato con il produttore di lunga data Travis Harrison. “Volevo ottenere un po’ più di diversità sonora per questo album”, dice il leader della band Robert Pollard, “Così ho chiesto a ciascun membro della di registrare tutti gli strumenti per una canzone e io stesso, partendo da lì, ho realizzato tre canzoni. Per il resto abbiamo utilizzato molti approcci diversi alla registrazione sia degli strumenti che delle voci”.

Il primo singolo è “Fly Religion“, che mescola new wave croccante allo stile caratteristico della band.



https://www.guidedbyvoices.com/

https://www.instagram.com/guidedbyvoicesofficial

https://www.facebook.com/GuidedByVoicesOfficial