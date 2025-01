E’ riconosciuto da molti artisti che l’impatto artistico e culturale di Patti Smith, quindi non solo sulla musica ma sull’arte e sulla poesia in generale, è colossale. Dopo aver aperto la strada alla rivoluzione punk rock nel 1975 con l’uscita del suo fondamentale album Horses, la Smith ha continuato a scrivere, registrare ed eseguire alcuni degli inni rock più iconici della musica mondiale, Su queste basi che nasce una bellissima e lodevole iniziativa che la celebra: è stato da poco annunciato un concerto di beneficenza che onorerà la sua vita e il suo lavoro. La line-up comprende artisti del calibro di Courtney Barnett, Matt Berninger dei The National, Kim Gordon e Bill Nace, Angel Olsen, Sharon Van Etten, Michael Stipe, Karen O, Ben Harper, Kronos Quartet e Alison Mosshart dei Kills. Titolo della serata People Have The Power: A Celebration of Patti Smith.

La backing band sarà formata dall’attuale batterista live dei Rolling Stones Steve Jordan, Tony Shanahan da molti anni al fianco della Smith e dal bassista dei Red Hot Chill Peppers Flea. Non sono esclusi altri nomi che si aggiungeranno prossimamente compreso quello della stessa Patti Smith ad oggi non annunciato.

L’evento si svolgerà il 26 marzo 2025 alla Carnegie Hall di New York e sarà l’ultimo dei concerti di beneficenza annuali denominati “Music Of…” organizzati dalla famosa venue Il 100% del ricavato netto dei biglietti verrà versato a favore di processi educativi per la musica rivolti a giovani svantaggiati.

I biglietti per People Have The Power: A Celebration of Patti Smith sono attualmente in vendita e a seconda dei posti oscillano tra i 60$ e 195$ . https://www.carnegiehall.org/Calendar/2025/03/26/People-Have-the-Power-A-Celebration-of-Patti-Smith-0800PM



