I Fugazi hanno suonato dal vivo l’ultima volta il 4 novembre 2002 dopodichè ritennero opportuno “mettere in pausa” il progetto nel 2023. In effetti la band non ha mai annunciato lo scioglimento nè sono emersi particolari problemi personale tra i quattro membri.

Per la seminale punk hard core band di Washington DC formata dai chitarristi e cantanti Ian MacKaye e Guy Picciotto, il bassista Joe Lally e il batterista Brendan Canty, le attività discografiche non sono mai terminate con svariate release, attraverso la label di proprietà Dischord records, che recuperavano brani inediti, live, outtakes, foto e chicche varie.

Anche i live da parte dei musicisti non si sono mai fermati poiché ognuno di loro ha formato altri gruppi o svolto attività da solista. Tra questi ricordiamo le uscite discografiche con relativi tour a nome the Evens (di MacKaye con Amy Farina, sorella di Geoff dei Karate e membro dei Warmers). MacKaye ha addirittura prodotto DC EP del chitarrista dei Red Hot Chili Peppers John Frusciante. Canty e Lally ha fondato il gruppo math-jazz-rock The Messthetics. Ian MacKaye e Joe Lally, con Amy Farina, hanno fondato la band Coriky, senza contare il progetto Wugazi che vedeva il Wu-Tang Clan fondersi con i Fugazi in un progetto discografico.



I quattro membri dei Fugazi si frequentano ancora quando sono tutti a Washington il che include anche suonare insieme ma la reunion è lontana o forse in divenire perchè come disse MacKaye nel 2011: “alla band sono state offerte enormi quantità di denaro per suonare nuovamente, ma non saranno i soldi a riunirci, suoneremo insieme solo quando ne avremo ancora voglia“.



La novità delle ultime settimana ci riporta però al batterista Brendan Canty che, in un documentario intitolato “A Day in DC with Fugazi Drummer“, ha lasciando intendere che c’è la possibilità di una vera reunion. “C’è sempre la possibilità che torniamo insieme”, dice. “Ci sono stati momenti negli ultimi 22 anni in cui ci siamo riuniti e abbiamo suonato.” “Ci vediamo sempre in città e lavoriamo sempre su altri progetti di ristampa discografica“, continua Canty. “Voglio dire, siamo molto presenti l’uno nella vita dell’altro ma non dipende da me se rimetteremo insieme la band. Se dipendesse da me saremmo là fuori a suonare”.

Il “Day in DC” vede Brendan parlare anche dei suoi primi giorni con Rites of Spring, del suo lavoro post-Fugazi come colonna sonora per film e della sua attuale band The Messthetics con il bassista dei Fugazi Joe Lally e il chitarrista Anthony Pirog.



https://www.instagram.com/fugazi_livearchive/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044576403091

https://fugazi.bandcamp.com/

https://dischord.com/band/fugazi