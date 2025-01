Il cantante Shaun Ryder e il fido Bez hanno fatto trapelare notizie circa una possibile nuova attività degli Happy Mondays nel 2025. All’inizio del 2024 la band di Salford/Manchester ha intrapreso il tour “Been There Done That”, suonando 16 date in tutto il Regno Unito insieme agli Inspiral Carpets.

Al di fuori di questi shows Ryder ha descritto l’annata “tranquilla, perché in un certo senso gli abbiamo dato un colpo in testa“. “Io e Bez abbiamo suonato con Black Grape e Mantra Of The Cosmos“, ha continuato Ryder – “e pubblicato un nuovo disco con la band spin-off dei Black Grape a gennaio intitolato Orange Head, ma il prossimo anno sembra promettente di più per i fan degli Happy Mondays.“

Gli Happy Mondays hanno già annunciato alcune tappe dal vivo per la prossima estate, insieme ai compagni mancuniani, James. La band non pubblica nuovo materiale registrato in studio da un decennio, il loro ultimo album è stato Uncle Dysfunctional del 2007, che segna anche l’unico album della band dagli anni ’90. Da allora gli Happy Mondays sono andati in tournée, suonando non solo nel Regno Unito ma in festival e club in tutto il mondo. Ma Ryder e Bez non hanno specificato se nel 2025 arriverà un nuovo album, bisogna capire se la nuova musica che hanno scritto verrà suonata solo ai live o se si chiuderanno in studio per registrala.



I due hanno anche fornito aggiornamenti sul film biografico sulla storia degli Happy Mondays, in lavorazione ormai da oltre un decennio. Matt Greenhalgh avrebbe dovuto dirigere il film tratto dall’autobiografia di Ryder uscita nel 2011, Twisting My Melon. Nel 2019, l’ex star di Skins Jack O’Connell è stato annunciato come protagonista nel film, assumendo il ruolo di Ryder. Ma la mancanza di fondi ha rimandato il progetto, ma ora potrebbero arrivare nuovi sostegni finanziari per la realizzazione.



