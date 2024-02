Già lo scorso novembre la band Camera Obscura aveva annunciato il suo ritorno discografico,dopo undici anni dall’ultimi “Desire Lines” che venne pubblicato, con My Maudlin Career; dalla label 4AD. La novità riguarda il ritorno in casa Merge Records, che pubblicò nel 2006 Let’s Out Ou, terz’ultimo lavoro del gruppo scozzese. Il sesto album, che sarà presentato dal vivo in primavera nel Regno Unito e a Messico City; s’intitola Look to the East, Look to the West, uscirà il 3 maggio.

Il primo singolo è “Big Love“, che potete ascoltare di seguito. “E’ il nostro omaggio a Waylon Jennings, con un cenno a Sandy Denny e Prog Rock Band Ampe“, afferma Tracyanne Campbell che continua: “È una canzone che parla di non guardarsi indietro e avere fiducia nel presente e nel futuro.”

I Camera Obscura, con i Belle Sebastian, sono una delle formazioni indipendenti scozzesi di maggiori successo degli ultimi 30 anni, entrati nelle classifiche di vendita discografiche di tutto il mondo, compresa quella americana, con album dal sapore mai banale e un sound riconoscibile tra mille. La band oggi è composta dalla leader e principale songwriter Tracyanne Campbell, da Gavin Dunbar, Kenny McKeeve e Lee Thomson e dalla new entry Donna Maciocia. Nel 2015, il tastierista di lunga data della band, Carey Lander, è morto dopo che gli era stato diagnosticato un cancro alle ossa. I Camera Obscura in seguito si sono presi una lunga pausa per elaborare il lutto, restando comunque in contatto durante il periodo difficile e in seguito per riunirsi per alcuni concerti.

Nel periodo seguente la morte di Carey Lander i Camera Obscura hanno inserito in formazione la tastierista Donna Maciocia e iniziato a scrivere i pezzi che sono poi diventati la spina dorsale del nuovo ‘Look to the East, Look to the West’.



https://www.camera-obscura.net/

https://www.facebook.com/CameraObscuraMusic/

https://www.instagram.com/cameraobscuraband

LOOK TO THE EAST, LOOK TO THE WEST TRACKLIST

1. Liberty Print

2. We’re Going to Make It in a Man’s World

3. Big Love

4. Only a Dream

5. The Light Nights

6. Sleepwalking

7. Baby Huey (Hard Times)

8. Denon

9. Pop Goes Pop

10. Sugar Almond

11. Look to the East, Look to the West