Tutta la discografia pubblicata su Matador records dei Butthole Surfers viene ristampata in vinile. La storia band texana darà alle stampe la serie di dischi multipli, con versioni rimasterizzate, degli album: Psychic…. Powerless…. Another Man’s Sac (1985), Rembrandt Pussyhorse (1986), e il live del 1984 PCPPEP.

I formati digitali di ciascun album sono disponibili su piattaforme di streaming digitale mentre gli LP usciranno il 22 marzo. Di seguito puoi dare un’occhiata alla versione rimasterizzata del brano “Butthole Surfer”.



I Butthole Surfers si formarono a San Antonio, Texas, nel 1981 dal cantante Gibby Haynes e dal chitarrista Paul Leary. Il batterista King Coffey si unì nel 1983. Il trio è rimasto il membro principale del gruppo nel corso dei decenni. L’immagine per l’edizione aggiornata di “Butthole Surfer” include foto della band scattate da Gail Butensky negli anni ’80.



https://buttholesurfers.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/buttholesurfer

https://www.facebook.com/ButtholeSurfersMusic

Ph. credit Pat Blashill