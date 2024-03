Dopo l’ultimo, Ghosteen del 2019, escludendo la pubblicazione di un libro pubblicato, le colonne sonore La Panthére des Neiges, Blonde e Dahmer e l’EP Sette Salmi più l’album con “Carnage” con Warren Ellis, e le colonne sonore del 2021; arriva l’annuncio ufficiale: il nuovo album di Nick Cave & The Bad Seeds è Wild God e verrà pubblicato il 30 agosto 2024. Nel diciottesimo album di Re Inchiostro e band Colin Greenwood, bassista dei Radiohead e talvolta compagno di band in tournée nei Cave, e il chitarrista Luis Almau sono annunciati come artisti aggiuntivi.

“Non c’è niente da fare con questo disco. Quando colpisce, colpisce. Ti solleva. Ti commuove. Mi piace questo” – ha dichiarato Cave che ha aggiunto: “Spero che l’album abbia sugli ascoltatori lo stesso effetto che ha avuto su di me. Esce dalle casse e ne vengo travolto. È un disco complicato, ma è anche profondamente e gioiosamente contagioso. Non esiste mai un piano generale quando facciamo un disco. I dischi riflettono lo stato emotivo degli scrittori e dei musicisti che li hanno suonati. Sembra che siamo felici”.

La band, composta, oltre che da Cave, da Warren Ellis, Thomas Wydler, Martyn Casey, Jim Sclavunos e George Vjestica, ha scritto e registrato Wild God ai Miraval Studios in Provenza e ai Soundtree Studios di Londra. Sarà pubblicato dall’etichetta Bad Seed Ltd., in collaborazione con Play It Again Sam.

