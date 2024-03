I Cloud Nothings tornano con un nuovo album dal titolo Final Summer, l’ottavo LP della rock band di Cleveland che segue The Shadow I Remember del 2021. L’album verrà pubblicato il 19 aprile su Pure Noise, segnando un allontanamento dalla casa discografica Carpark con la quale la band ha collaborato per tutti gli album in studio. Di seguito potete ascoltare “Running Through the Campus“, una nuova traccia che comporrà la tracklist di dieci tracce registrate con Jeff Zeigler, mixate da Sarah Tudzin degli Illuminati Hotties e masterizzate da Jack Callahan.

Il singolo è ispirato dalle corse quotidiane del leader della band Dylan Baldi che fa attraverso un campus universitario nei pressi dic asa sua: “A volte è già buio quando arrivo lì, e il vuoto notturno è in netto contrasto con le prime ore frenetiche e affollate. ‘Running through the Campus parla di un pensiero invadente che posso avere durante quelle corse notturne, sul fatto se sia o meno un po’ deprimente il fatto che io stia correndo in giro da solo mentre tutti gli altri se ne sono andati e che stia effettivamente facendo qualcosa, probabilmente con altri persone.”



