Nick Cave & Debbie Harry omaggiano Jeffrey Lee Pierce (The Gun Club)

Nick Cave e Debbie Harry dei Blondie si sono hanno duettato su una cover per la serie Jeffrey Lee Pierce Project, composta da nuove interpretazioni delle canzoni del defunto cantautore della band The Gun Club. La loro cover è una deliziosa versione acustica di “On the Other Side“, una canzone che Jeffrey ha eseguito dal vivo solo in poche occasioni, ed è tratta dal quarto capitolo della serie, The Task Has Overwhelmed Us, in uscita il 29 settembre. Il brano è stato realizzato con il contributo di Cypress Grove, Warren Ellis e Guido Benigni. Di seguito il video.

In precedenza, Nick Cave e Debbie Harry hanno suonato “Free to Walk” per We Are Only Riders del 2009, “The Breaking Hands” per The Journey Is Long del 2012 e “Into the Fire” per Axels and Sockets del 2014.

Nell’album tributo per celebrare invece ci sono anche brani di Dave Gahan, The Coathangers, Nick Cave & Warren Ellis, Jim Jones and the Righteous Mind, The Amber Lights, Peter Hayes, Leah Shapiro, & Humanist, Duke Garwood, Hugo Race, Cypress , Cypress Grove, Alejandro Escovedo, Mark Stewart, Lydia Lunch, Jozef van Wissem, Jim Jarmusch, Chris Eckman & Chantal Acda, Wonder & Dynamax Roberts.

http://www.jeffreyleepierce.com/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050351685727&locale=it_IT

Tracklist

1. Mother Of Earth – Dave Gahan

2. La La Los Angeles – The Coathangers

3. Yellow Eyes – Jeffrey Lee Pierce (feat. Nick Cave & Warren Ellis)

4. Debbie By The Christmas Tree – The Amber Lights

5. Go Tell The Mountain – Mark Lanegan (feat. Nick Cave & Warren Ellis)

6. Going Down The Red River – Jim Jones and the Righteous Mind

7. The Stranger In Our Town – Peter Hayes, Leah Shapiro, & Humanist

8. Secret Fires – Suzie Stapleton (feat. Duke Garwood)

9. Tiger Girl – Hugo Race

10. On The Other Side – Nick Cave & Debbie Harry

11. Idiot Waltz – Cypress Grove

12. Tiger Girl – The Amber Lights

13. From Death To Texas – Alejandro Escovedo

14. Vodou – Mark Stewart

15. Time Drains Away – Lydia Lunch, Jozef van Wissem, Jim Jarmusch

16. Lucky Jim – Chris Eckman & Chantal Acda

17. I Was Ashamed – Pam Hogg (feat. Warren Ellis & Youth)

18. Bad America – Sendelica (feat. Wonder & Dynamax Roberts)