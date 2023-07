Neil Young: ma quanti album ‘dimenticati’ hai?

E’ incredibile quanti album “perduti” o “dimenticati” ha Neil Young. Questa è la volta di un nuovo disco inedito dal titolo Chrome Dreams che, originariamente, doveva uscire nel 1977, ma che uscirà ufficialmente l’11 agosto tramite la Reprise.

Le 12 canzoni di Chrome Dreams verranno pubblicate come un LP a 3 facciate con un’incisione sul lato 4 e conterranno registrazioni in studio comprese tra il ’74 e il ’76, incluse due versioni inedite e quattro tracce mai pubblicate prima su vinile.

I brani, spiega una nota stampa, potrebbero essere esistite in altre forme in altri momenti, e questo fa parte del processo creativo del cantautore canadese. Canzoni come “Pocahontas”, “Like a Hurricane”, “Powerderfinger”, “Homegrown”, “Stringman”, “Look Out for My Love” si uniscono ad altre otto tracce per presentare finalmente Chrome Dreams come una guida nel mondo di un musicista che guida la strada verso il futuro, senza mai indovinare cosa avrebbe potuto essere.

https://neilyoungarchives.com/

https://www.facebook.com/NeilYoungRepriseRecords

Track List and Recording Dates:

1. Pocahontas (August 11, 1976)

2. Will to Love (December 3, 1976

3. Star of Bethlehem (December 13, 1974

4. Like a Hurricane (November 29, 1975

5.Too Far Gone (September 5, 1975)

6. Hold Back the tears (February 6, 1977)

7. Homegrown (November 19, 1975)

8. Captain Kennedy (August 11, 1976)

9. Stringman (March 31, 1976)

10. Sedan Delivery (May 22, 1975)

11. Powderfinger (August 11, 1976)

12. Look Out for My Love (January 20, 1976)