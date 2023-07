Cypress Hill, esce Black Sunday Expanded 30TH Anniversary Edition.

A 30 anni dalla sua release esce il 20 luglio la riedizione dell’abum “Black Sunday Expanded 30TH Anniversary Edition” dei Cypress Hill.

La riedizione comprenderà i brani originali contenuti nell’album “Black Sunday” del 1993 con 5 bonus track, compresi 2 remix completamente nuovi. I remix sono di due brani storici dei Cypress: quello di “Insane In The Brain” realizzato dal DJ/Producer Statik Selektah, e quello di “Hits From The Bong” creato dallo stesso DJ Muggs. Ascolta

Oltre alle nuove tracce, all’interno c’è il remix di Baka Boyz del brano “Lick A Shot”, la versione spagnola di “Insane in the Brain”, chiamata “Loco En El Coco”, e la traccia poco conosciuta “Scooby Doo”.

30th Anniversary Edition viene presentato all’ascoltatore come “un’immersione nell’inimitabile struttura sonora dell’album e nella cultura di “Black Sunday”. L’odore del fumo, le sirene dispiegate e l’energia di una Los Angeles sull’orlo della decomposizione: tutti questi sono gli elementi presenti all’interno dell’album, quando il gruppo l’ha registrato. E adesso, a 30 anni di distanza, arriva la visione definitiva del capolavoro dei Cypress Hill.”

“Black Sunday Expanded 30TH Anniversary Edition” sarà disponibile anche in versione vinile, con la tracklist dell’album originale più 3 bonus track che erano state precedentemente pubblicate come singoli 12”, inclusa la B-Side molto amata dai fan “Scooby Doo”. L’album sarà stampato su vinile bicolore, contenuto all’interno di una copertina apribile, e numerato a 1993 copie per tutto il mondo.

Questa la tracklist di “Black Sunday Expanded 30th Anniversary Edition”:

I Wanna Get High

I Ain’t Goin’ Out Like That

Insane in the Brain

When the Shit Goes Down

Lick A Shot

Cock the Hammer

Interlude

3 Lil’ Putos

Legalize It

Hits from the Bong

What Go Around Come Around, Kid

A to the K

Hand On the Glock

Break Em’ Off Some

Insane in the Brain (Statik Selektah Remix)

Lick A Shot (Baka Boys Remix)

Hits from the Bong (DJ Muggs 2023 Remix)

Scooby Doo

Loco En El Coco (Insane In The Brain) [Spanish Version]

fonte: com. stampa