Bob Marley: One Love, guarda il trailer del nuovo biopic.

E’ on line i primo trailer di un nuovo film biografico su Bob Marley del regista Reinaldo Marcus Green prodotto da Ziggy, figlio della leggenda del reggae, la figlia Cedella e la vedova Rita hanno prodotto il film insieme a Robert Teitel.

Bob Marley: One Love è interpretato da Kingsley Ben-Adir, che ha imparato a suonare la chitarra per il film, nel ruolo principale, con Lashana Lynch (di No Time to Die) nei panni di Rita Marley. Il film si concentra sul periodo successivo a un attentato a Marley nel 1976, mentre si prepara a tornare in Giamaica nel 1978 per il One Love Peace Concert. Il film uscirà nelle sale venerdì 12 gennaio 2024.

