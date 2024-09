Il compositore William Basinski ha annunciato un nuovo album, dal titolo September 23, che uscirà il 27 settembre tramite la label americana Temporary Residence. È la prima uscita della serie Arcadia Archive di Basinski che è dedicata alla scoperta e al recupero dei suoi vecchi lavori e conterrà registrazioni di pianoforte d’archivio catturate ad Arcadia, il suo ex loft a Brooklyn.

“Le registrazioni originali del pianoforte sono state effettuate su un piano appartenente al mio vicino di casa, John Epperson oggi conosciuto come famoso drag artist di nome Lypsinka. Al tempo stavamo al 351 di Jay Street denominata Casa Degli Artisti, il nostro primo loft a New York,” racconta Basinski. “È stato registrato con un piccolo registratore portatile (probabilmente Radio Shack) seduto sul pianoforte mentre improvvisavo un pezzo su cui stavo lavorando dai tempi del liceo. È stato piuttosto terribile, ma quando ho eseguito la tecnica di cut-up di John Giorno/William Burroughs, all’improvviso ho avuto qualcosa da inserire nel sistema di delay del nastro in loop e in feedback. Così ho ottenuto dei risultati. Un periodo molto prolifico per una giovane stravagante a New York.”



William Basinski parteciperà al suo tour degli Arcadia Archives il prossimo autunno dove mixerà dal vivo loop di nastri vecchi di oltre 40 anni. Ciò include uno spettacolo a New York alla Church of the Heavenly Rest il 1 novembre. Suonerà anche l’edizione 2024 di Plantasia al Garfield Park Conservatory di Chicago il 5 settembre con Tyondai Braxton, Maria BC e altri, e anche il festival Levitation di Austin a novembre. Tutte le date sono elencate di seguito.



