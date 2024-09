My Brightest Diamond, il progetto della multi strumentista Shara Nova, pubblicherà ‘Fight The Real Terror’ il 13 Settembre per Western Vinyl, anticipato dal nuovo singolo ‘Have You Ever Seen An Angel’ che potete ascoltare qui sotto insieme alla traccia ‘Safe House’.

‘Fight The Real Terror’ è il sesto album in studio dell’artista texana ed è il primo in sei anni dopo l’uscita di ‘A Million, and One’ nel 2018.

Nel corso degli ultimi due anni Shara è stata impegnata come una delle principali voci e attrici del musical di Broadway ‘Illinoise’,

grande successo con centinaia di repliche ispirato al celebre album di Sufjan Stevens’.

Shara Nova è da sempre molto vicina proprio a Sufjan Stevens con cui ha collaborato spesso, pubblicando anche i suoi principali album a nome My Brightest Diamond per Asthmatic Kitty.



